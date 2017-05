A.Magani: Iki nga Teuta, e vështirë të kesh babain trajner

Gugash Magani për fitoren me Korabin:

“Nuk e kisha menduar këtë fitore kaq të lehtë, pasi ne vinim në këtë sfidë pas një krize rezultatesh, dhe mbi të gjitha mendimi që kanë lojtarët se kemi dalë objektivat dhe duhet shumë punë për ti bindur që të japin 100% e tyre në fushë. Në 20 minutat e para Korabi na vuri disi në vështirësi, por më pas e kemi administruar shumë mirë ndeshjen kemi realizuar 4 gola dhe kemi marrë një fitore të merituar. Pas 0-3, mendova për ndeshjen ndaj Skënderbeut pasi fillova të bëja shumë ndryshime në formacion. E rëndësishme është që sot morrëm tre pikët të cilat ishin shumë të vlefshme për ne. Objektivi i Teutës pa bërë modestin është të shpëtojmë nga kategoria, sepse kemi bërë një kampionat të dobët. Unë e quaj sukses nëse arrimë të qëndrojmë në Superiore. Edhe Arturi e ka shumë të vështirë të ketë babain trajner, por presionin më të madh e kam unë”.

Artur Magani: Jam i kënaqur me sezonin që zhvillova vjet, këtë vit prisja më shumë por duhet tu kënaqem këtyre tre golave dhe shpresoj të më shumë në 3 javët e mbetura. Po është e vështirë të kesh babain tënd trajner. Unë vitin tjetër nuk do të jem më pjesë e Teutës ose nuk do të jetë babai im trajner sepse të jemi të dy pjesë e një skuadre është e vështirë. Vitin e kaluar gjërat na shkuan mirë por këtë vit kam hasur shumë problemeve.