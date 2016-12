Agostinelli drejt qëndrimit, synohet fort në merkato

“Ndërrohet trajneri, ose përforcohet skuadra”.

Ishte ky refreni i Andrea Agostinellit në javët e fundit të kampionatit. Sigurisht jo i rastësishëm, me italianin që i qëndrontee stoik pozicionimit të tij, duke e lënë topin në fushën e Presidentit Takaj. Italiani aktualisht ndodhet në Itali, në pritje të një vendimi, dhe në këto ditë të fundit të vitit, kur Skënderbeut i duhet të vendosë për trajnerin në një reflektim më të qetë, ideja e vazhdimësisë me trajnerin italian po fiton gjithnjë e më shumë terren në planet e kampionëve për të ardhmen. Ndoshta edhe për arsye të kontratës së italianit, por mbi të gjitha pasi drejtuesit gjykojnë se për ecurinë një peshë të madhe të përgjegjësisë e mban edhe skuadra.

Duke iu kthyer kushtit të Agostinellit, të thënë shkurt, ose largohet trajneri, ose përforcohet skuadra te Skënderbeu janë duke anuar nga opsioni i dytë, pra duke vendosur të futen fuqishëm në merkato për të përmirësuar ndjeshëm organikën e skuadrës korcare. Objektivat kryesorë janë përforcimet në mesfushë, si dhe një përforcim kualitativ në sulm që të mund të garantojë një rendiment të respektueshëm edhe në momentet jo të Salihit apo James. Emrat nuk është se kanë munguar, megjithatë është e pamundur të vihet bast, pasi ashtu sic nuk dëshirojnë të marrin vendime të nxituara, te Skënderbeu kanë edhe traditën për të ruajtur gjithcka në fshehtësi maksimale me nxjerrjen e emrave vetëm kur arrihen marrëveshjet.

Por merkatoja e kampionëve nuk ka të bëjë vetëm me përforcimet. të mësuar me shitjet e bujshme, gjatë sesioneve të kaluara, edhe ky dimër nuk përjashton mundësinë e një largimi që do të përforconte akoma më tepër financat e skuadrës. Emri i nxehtë për momentin është ai i Agim Zekës. Burime brenda klubit konfirmojnë se interesimi i Monakos për 18 vjecarin nga Prishtina është konkret, e madje ka patur edhe bisedime me emisarët e klubit të Principatës, edhe pse për momentin palët nuk kanë gjetur një akord për tranferimin e bujshëm.