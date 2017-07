Ajax, talenti Nouri rrëzohet pa ndjenja në miqësore

Momente paniku në Austri, aty u Ajaxi po vazhdn fazën përgatitore të verës. Në miqësren e zhvilluar mes holandezëve dhe Ëerder Bremen, talenti 20-vjeçar i “Harkëtarëve”, Abdelhak Nouri u rërzua në fushën e lojës rreth minutës së 70. Ndeshja u ndërpre menjëherë dhe publikut iu bë thirrje të largohej nga stadiumi. Nouri u rrëzua në tokë edhe pse nuk pati asnjë kontakt në fushën e blertë. Ai u transportua menjëherë në një qëndër mjekësore për të marrë ndihmën e parë pas ndërhyrjes së shpejtë me defribilator.

20 minuta as rrëzimit në fushë, 20-vjeçari u transportua me helikopter në një spital të specializuar dhe sipas klubit holandez, për momentin gjendja e tij është serioze por e qëndrueshme. Lojtari holandez me origjinë marokene nuk është ende jashtë rrezikut për jetën, ndërsa ky episod tronditi gjithë skuadrën e Ajaxit. Klubi nuk jep shumë detaje në adresën zyrtare në Tëitter ku thekson se zemra vazhdon të punojë pavarësisht aritmisë kardiake.