Eredivisie, fitojnë Ajax dhe PSV

Ajaksi i Amsterdamit mban ritmin e Feyenoordit në Eredivizje, duke e cuar sërish në 5 pikë diferencën me skuadrën nga Roterdami. Harkëtarët realizuan nga një gol në cdo pjesë, në sfidën e shtëpisë me Spartën e Roterdamit, që pavarësisht përpjekjeve të vazhdueshme e pati të pamundur të bënte surprizën në “Amsterdam Arena”.

I mrekullueshëm Traore me lëvizjet e tij në minutën e fundit të pjesës së parë. Talenti 21-vjecar i Ajaksit pasi “vallëzoi” në mbrojtjen mike goditi në këndin e duhur për t’i dhënë avantazhin skuadrës së tij. Në fillim të pjesës së dytë, Dolberg realizoi golin e sigurisë, me vendasit që e administruan me lehtësi avantazhin e dyfishtë gjatë pjesës së mbetur të lojës.

Ndërkohë PSV Eindhoven shkatërroi 3-0 Utrehtin në “Philips Stadion”, pas një pjese të parë fantastike të të besuarve të Philip Cocu. Luuk de Jong shënoi golin e parë të vendasve në minutën e 52-të. Vetëm dy minuta më pas Bergëijn realizoi të 2-tin. Ndërsa në shtesë pati kohë edhe për golin e 3-0 që mban firmën e Van Ginkel.