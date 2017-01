Ajeti drejt largimit nga Torino

E ardhmja e Arlind Ajetit vazhdon të mbetet në pikëpyetje. Me hapjen e merkatos së Janarit rriten shanset që mbrojtësi i kombëtares shqiptare të largohet nga Torino. Te formacioni Granata, ish lojtari i Frosinones ka gjetur shumë pak hapësira gjatë kësaj periudhe dhe kjo është një nga arsyet kryesore që Ajeti mund të largohet nga stadiumi Olimpico, pasi 23-vjecari aktualisht ka një kontratë afatgjatë me Torinon. Duke u bazuar te raportimet e mediave italiane për të marrë shërbimet e Ajetit interesohen shumë skuadra, klube të Serisë A dhe Serisë B por edhe ekipe nga jashtë Italisë. Empoli dhe Crotone po lëvizin për të firmosur me mbrojtësin shqiptar.

Drejtuesit e këtyre dy klubeve shikojnë te Ajeti një përforcim ideal për prapavijën dhe po punojnë për të bindur Torinon të lejojë largimin e lojtarit në formë huazimi. Sëfundmi interes për kuqeziun ka shfaqur edhe klubi i Spal që militon në Serinë B, por që aktualisht pretendon ngjitjen në elitën e futbollit italian. Drejtuesit e Spal madje dëshirojnë të bashkojnë në një ekip dy nga 3 vëllezërit Ajeti pasi kanë shfaqur interes edhe për Albian Ajetin i cili aktualisht po paraqitet shumë mirë me St Gallen në Zvicër. Gjithsesi përsa i përket të ardhmes së Arlind Ajetit gjithcka do të varet nga vendimi që do të marrin drejtuesit e Torinos ndërkohë që edhe vetë mbrojtësi 23-vjecar nuk e përjashton qëndrimin te skuadra Granata, pasi Ajeti dëshiron të bindë trajnerin Mihajlovic për të fituar një vend në formacionin e Torinos.