Ajeti zgjedh të qëndrojë te Torino

Mund të zgjidhte rrugën më të shkurtër me premtimin për një vend titullari në një skuadër tjetër, por Arlind Ajeti preferon të luftojë për të fituar besimin e trajnerit Sinisa Mihajlovic te Torino. Mbrojtësi i Kombëtares Shqiptare, i përfshirë në zërat e merkatos së Janarit për një largim të mundshëm nga Torino nuk deshiron te mbyllet ketu kjo aventure. Në një shkrim të publikuar në gazetën piemonteze, “Tuttosport”, theksohet se 23-vjeçari që deri tani ka pasur në dispozicion vetëm 120 minuta në këmbët e tij, kërkon të tregojë se vlen për skuadrën. “Shqiptari mbërriti gjatë muajve të verës me parametra zero pas 6 muajve pozitivë në radhët e Frosinones.

Gjithashtu ai erdhi pas europianit të zhvilluar nën drejtimin e Gianni De Biasit, madje ai arriti ta ruante për dy herë të paprekur portën e Berishës, ndaj Rumanisë por edhe ndaj Francës deri në momentin e zëvendësimit. Për këtë arsye, afrimi i tij te klubi granata u prit me optimizëm nga tifozët të cilët kërkojnë që t’i jepet një mundësi përpara se ta shikojnë që të largohet”, thekson gazeta italiane në shkrimin e saj. Gjatë javëve të fundit, Pescara, Crotone dhe Empoli janë interesuar në klubin “granada” për huazimin e 23-vjeçarit. Të treja këto skuadra, që janë në garën për mbijetesën në elitën e futbollit italian, do ti garantonin Ajetit hapësirën e nevojshme për të luajtur titullar.