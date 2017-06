Akord mes Skënderbeut dhe Afrim Taku-t

Skënderbeu dhe Afrim Taku kanë arritur një marrëveshje për të bashkëpunuar për sezonin e ri futbollistik, por nisur nga një situate specifike që 27-vjecari ka ne raport me qëndrimin në SH.B.A, është rënë dakort, se ne rast të një oferte për të luajtur në kampionatin amerikan, kontrata mund të nderpritet.

Afrim Taku pritet të bashkohet këto ditë me skuadrën e drejtuar nga Ilir Daja dhe do të përfshihet në listën e federimeve për pjesëmarrjen në Europa Ligë. Forma e mirë e dëshmuar në sezonin e fundit me bardheblutë dhe vecanërisht roli i ri në të cilin u aktivizua, si dhe shfaqja edhe si goelador kanë bindur stafin teknik dhe drejtuesit e klubit korcar për t’i bërë një ofertë Takut dhe për të plotësuar skuadrën me një futbollist, që do të rrisë cilësinë dhe konkurrencën.

Gjithashtu marrëveshja me ish-lojtarin e Tiranës, vlerësohet edhe si një masë sigurie në rast të një trasferimi të mundshëm të Liridon Latifit. Afrim Taku nuk do të jetë blerja e fundit e Skënderbeut, pasi drejtuesit e klubit korcar janë në tratativa të vazhdueshme për të përforcuar skuadrën, vecanërisht në vijën e parë të sulmit. Por në këtë pikë, propozimet e shumta të ardhura nga agjensi të ndryshme menaxhimi, po shqyrtohen me kujdes nga stafi teknik për të realizuar marrëveshje me futbollistë të vlefshëm dhe të denjë për emrin dhe ambiciet e skuadrës më të mirë në vitet e fundit të futbollit tonë.