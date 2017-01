Alban Bushi nis punën në krye të Shpresave

Alban Bushi nis zyrtarisht punën në krye të kombëtares së 21 vjecarëve të Shqipërisë. Trajneri i shpresave kuqezi ka bërë publike listën e futbollistë të grumbulluar për stagen stërvitor që do të zhvillohet në Durrës. Në këtë grumbullim nuk janë thërritur emrat e konfirmuar të kësaj grupmoshe si Qazim Laci, Keidi Bare, Ylber Ramadani e të tjerë, cka konfirmon se qëllimi kryesor i këtij grumbullimi është njohja nga pranë e cilësive të futbollistëve të thërritur. Nga 21 lojtarët e thërritur 7 janë pjesë e kuqezinjve edhe në ekipet zinxhire, si portierët Dajsinani dhe Kastrati, mbrojtësit Shaba dhe Maloku, apo mesfushorët Gjoka, Gjoshi dhe Zenuni. Nën urhdërat e trajnerit Alban Bushi do të jenë emra interesant si mesfushori i Orebros Alfred Ajdarevic që ka njëkohësisht edhe pasaportë Suedeze, Fabio Sakaj i Modenës, Idric Voca i Luzernës apo edhe sulmuesi i ekipit të 19 vjecarëve të Kaiserslautern Valdrin Mustafa. Periudha e grumbullimit do të shoqërohet edhe me 3 ndeshje miqësore, në mënyrë që trajneri Bushi të shohë lojtarët më mirë. më 20 janar është planifikaur një sfidë me Akademinë e futbollit, më 22 janar me Skënderbeun, takim që pritet të zhvillohet në Elbasan Arena si dhe më 24 janar ndaj Kamzës.