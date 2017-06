Albi Doka i premton besnikëri Tiranës

Në vitin e dështimit historik të Tiranës, Albi Doka mbrojtësi 19-vjecar ishte një nga zbulimet më të bukura jo vetëm të bardhebluve, por edhe të kampionatit shqiptar. Doka spikati me talentin e tij dhe në vetëm disa muaj u shndërrua në një futbollist kyc te Tirana, aq sëfundmi mbrojtësi i krahut është grumbulluar edhe në përfaqësuesen e 21-vjecarëve të Shqipërisë nga trajneri Alban Bushi për sfidat ndaj Francës dhe Estonisë. Edhe pse edicioni 2016-2017 do të kujtohet gjithmonë si sezoni kur Tirana preku fundin duke u rrëzuar për herë të parë nga kategoria, Doka ja doli të fitonte trofeun e tij të parë me skuadrën e Mirel Josës, pikërisht Kupën e Shqipërisë, me Tiranën që mposhti 3-1 në finalen e Elbasan Arenas, Skënderbeun, duke siguruar edhe kualifikimin në Europa League për sezonin e ardhshëm. Por me 24-herë kampionët që do të luajnë tashmë në kategorinë e parë, mund të jenë shumtë futbollistët nga grupi aktual që mund ti japin lamtumirën Tiranës. Por ka edhe nga që nuk dëshirojnë të largohen kurrë nga skuadra bardheblu dhe njëri prej tyre është pikërisht talenti Albi Doka, i cili me një postim në profilin e tij në Facebook i ka shpallur besnikërinë, Tiranës. Në fjalët e tij 19-vjecari nënvizon se që fëmijë ka ëndërruar të mbajë veshur fanellën e Tiranës dhe tani që ja arriti qëllimit madje duke e nisur me trofe aventurën e tij me bardheblutë nuk kërkon të largohet nga 24-herë kampionët edhe pse sezonin e ardhshëm bardheblutë do të luajnë në Kategorinë e Parë.