All Star Game është spektakolare, MVP shpallet Davis

Skuadra e Perëndimit triumfon në ALl Star Game në një mbrëmje magjike dhe rekordesh në “Smoothie King Center” të Neë Orleans. Davis, Ëestbrook, Curry, Durant, Gasol apo Harden, përballë Antetokounmpo, James, Irving, Thomas, Loëry e DeRozan. Yjet e NBA nuk i kushtuan aspak rëndësi fazës mbrojtëse, duke dhuruar spektakël në realizimin e koshave, kryesisht me zhytje. Skuadra e Steve Kerr mposhti 192 – 182 kundërshtarët e Lindjes me një rekord absolut të Anthony Davis, që u shpall MVP e ndeshjes, pasi realizoi plot 52 pikë para publikut të tij, duke kaluar madje edhe rekordin e mitit Chamberlain. Idhulli i Pelicans bëhet lojtari i parë pas 6 vitesh, që merr cmimin e lojtarëit më të mirë të All Star Game para tifozëve të tij. Për herë të fundit kishte ndodhur me Kobe Bryant në 2011.

Russel Wesbrook shtoi edhe 41 pikë të tjera dhe dha 7 asiste për Perëndimin, ndërsa Kevin Durant realizoi 21 pikë, 10 asiste dhe kontrolloi 10 topa nën tabelë.

Në radhët e Lindjes pikëshënuesi më i mirë rezultoi Giannis Antetokounmpo me 30 pikë, ndërsa LeBron James u kursye në këtë përballje spektkali, duke u ndalur në vetëm 23 pikë. 22 pikë dhe 14 asiste dhe për Irving.

Në fakt me interesantja ndodhi në merkaton e NBA. Cousins do t’i bashkohet Pelicans, ndërsa te Neë Orleans do të shkojë Omri Casspi. Sacramento Kings siguron shërbimet e Buddy Hield, Tyreke Evans e Langston Galloway.