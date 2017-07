Alla, Kukësi do dëmshpërblim 3 mln euro

Deri në 3 milionë euro dëmshpërblim. Kjo është shifra që Kukësi mund të përfitojë në rrugë ligjore nga AEL Larissa për mbrojtësin Albi Alla. Kampionët e Shqipërisë nuk kanë ndërmend të tërhiqen në çështjen e futbollistit 24-vjeçar, që sipas tyre ishte nën kontratë edhe për angazhimet e skuadrës në Champions, por gjatë verës u transferua te klubi i Superligës greke.

E ndërsa Kukësi e priste mbrojtësin, duke zbuluar edhe një klauzolë që arrinte vlerën deri në 500 mijë euro dëmshpërblim pasi Alla nuk iu bashkua ekipit, situata e krijuar e ka trembur jo pak AEL Larissan.

Nëpërmjet një deklarate zyrtare, ekipi grek ka bërë të ditur se ende nuk e ka federuar pogradecarin, deri në zbardhjen e plot të çështjes. Për ta regjistruar, departamenti juridik i klubit nga Larissa duhet më parë të provojë me dokumente, se Albi Alla firmosi kontratë 3-vjeçare si lojtar i lirë, në të kundërt rrezikon penalizime.

Vendimi lidhet me faktin se Kukësi kishte dorëzuar në Federatën Shqiptare kontratën me mbrojtësin edhe për kupat e Europës dhe në këtë rast AEL-i do të paguante deri në 3 milionë euro penalizim për shkelje të rregullores së transferimeve.

Situata është komplekse, por deri më tani duket se Kukësi e ka fituar raundin e parë me menaxherin e mbrojtësit dhe klubin grek nga Larissa. Ata pretendonin se kontrata e Allës me Kukësin nuk ishte e vlefshme, sepse UEFA nuk parashikon marrëveshje pas 30 Qershorit dhe aktivizim në kupat e Europës.

Megjithatë, me avantazhin e firmës në kontratë, te kampionët e Shqipërisë nuk dorëzohen dhe e presin mbrojtësin në startin e përgatitjeve për sezonin e ri ose milionat nga AEL-i. Sido që të shkojë, Kukësi del i fituar dhe i jep një leksion grekëve.