Allegri: Juve në formë, duam 3 pikë me Lazion

Juventus kërkon të kalojë pengesën Lazio. Për bardhezinjtë ndalesa e radhës do të jetë ndaj skuadrës së Simone Inzaghit, i cili vetëm muaj më parë arriti të fitonte përballë tyre në fianalen e Super Kupës së Italisë. Nga ai moment e deri më sot gjërat kanë ndryshuar, por Lazio po tregon që është një rival i fortë dhe gëzon një formë të shkëlqyer dhe për fakt tekniku i Juventusit, Massimiliano Allegri është i vetëdijshëm.

“E dimë shumë mirë që përballë do të kemi një rival të fortë që ka treguar nivel të lartë loje si në kampionat ashtu edhe në europë. Janë të stërvitur mirë dhe kanë një lojë të organizuar. Në duhet të bëjmë një hap të madh përsa i përket kualiteti dhe për të qënë kompetitiv gjatë gjithë sezonit. Duhet të anulojmë momentet ku nuk luajmë dhe ato pak raste kur rreshtim së mbrotjuri. Na pret një vit i vështirë, por përsa i përket takimit, duhet të japim më të mirën për të fituar.



Më pas Allegri bën një analizë të përgjithshme të skudrës, gjëndjes së futbollistëve, formacionit, por edhe sistemit Var.

“Ekipi gëzon një formë të mirë. Higuain ndihet i motivuar dhe në formë optimale. Gjithashtu mund të them se edhe Mandzukic e ka kaluar dëmtimin është stërvitur me pjesën tjetër të grupit dhe është në dispozion. Buffon do të jetë në portë. Khedira gjithashtu e ka kaluar dëmtimin. Përsa i përket Marchisios, Pjanic dhe De Sciglio u duhet ende kohëp. Përsa i përket sistemit Var unë mendoj se është i nevojshëm dhe nuk kam asgjë kundër.”



Konferencën e tij për shtyp numri një i stoli të kampionëve të italisë e mbylli duke deklaruar se nuk firmos për barazim ndaj Lazios.