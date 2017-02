Allegri: Kujdes Palermon, ka ndryshuar me Lopez

Juventus-Palermo, e programuar për t’u luajtur këtë të premte ngre siparin e javës së 25-të të Serisë A, me bardhezinjtë që pritet të konsolidojnë pozitat në krye të tabelës së renditjes për të shkuar të qetë në përballjen e Championsit me Porton në transfertë.

Massimiliano Allegri këmbëngul në konferencën për shtyp të rastit se vëmendja e tij është e përqendruar vetëm te sfida e radhës.

“Për momentin nuk duhet të mendojmë për Championsin por për të fituar ndaj Palermos, sepse këto ndeshje të kampionatit të japin titullin. Sicilianët me trajnerin e ri Lopez kanë grumbulluar 4 pikë në tre ndeshjet e fundit. Kjo skuadër është më e organizuar dhe lejon më pak hapësira. Duhet të jemi të shpejtë, teknikë dhe agresivë. Janë edhe 14 javë kampionat dhe një gabim në këtë sfidë mund të na kushtojë shumë.”

Allegri la të kuptohet që Pjanic është në gjendje të mirë fizike, ndërsa ka dyshim për lojtarët që do të aktivizojë në mbrojtje.

“Pjanic është mirë, nuk kam marrë asnjë sinjal nga stafi mjekësor për të kundërtën. Duhet të vlerësoj gjendjen e lojtarëve të vecantë për të vendosur për mbrojtjesn. Rugani po përmirësohet dita – ditës, ndërsa Bonucci do të luajë ndeshjen e 300 me Juven. Leanardo është shndërruar një element shumë i rëndësishëm brenda dhe jashtë fushës së blertë. Nëse nuk luan Rugani do të aktivizohet Benatia.”

Për ndjesën e kërkuar nga Dybala pas sjelljes jokorrekte në sfidën ndaj Sassuolos, duke mos i dhënë dorën trajnerit, Allegri u shpreh:

“Dybala është një djalë i zgjuar, e kupton kur sjellja e tij nuk është korrekte.”

Në fund trajneri lugurian vlerësoi formën që po kalon Khedira dhe Marchisio, prania e të cilëve në fushë i jep më shumë ekuilibër skuadrës.