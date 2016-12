Alonso rikthehem më i fortë në 2017-tën

Tashmë është pothuajse e sigurtë që Fernando Alonso nuk do të largohet nga McLaren Honda. Në ditët e fundit emri i tij u përfol si një pasues i mundshëm i Nico Rosberg te Mercedes por mesa duket drejtuesit e skuadrës gjermane kanë zgjedhur finlandezin Valteri Bottas ndërkohë që edhe te McLaren nuk dëshironin të privoheshin nga 2-herë kampioni i Botës në Formula 1. Në fund të vitit 2014 piloti iberik nënshkroi një kontratë 2-vjecare me skuadrën angleze me opsion rinvoimi edhe për të një tjetër vit dhe për momentin Alonso është i lidhur me McLaren deri në fund të vitit të ardhshëm.

2 sezonet e tij të para me skuadrën me qëndër në Woking kanë qenë me të vërtetë zhgënjyese, me 35-vjecarin që ka notuar në ujra të turbullta dhe në asnjë moment nuk ka luftuar qoftë për të fituar edhe 1 garë. Gjithsesi Alonso shpreson shumë se viti 2017-të do të jetë shumë më tepër pozitiv për të. Në një intervistë ku uroi të gjithë fansat e tij për festat e fundvitit, piloti spanjoll la të kuptohet se në sezonin e ri të Formula 1 ai do të bëjë maksimumin për të qenë në lartësinë e dikurshme. Objektivi i Alonsos është që në 2017-tën McLaren Honda të renditet në vendet e para të klasfikimit ndërsa ai të jetë i aftë për të tentuar të fitojë në disa gara.