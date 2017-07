Arlind Kalaja rinovon me Vllazninë

Arlind Kalaja vazhdon aventurën te Vllaznia. Përmes një postimi në faqen zyrtare të klubit shkodran është konfirmuar se 22-vjecari do të vazhdojë edhe për sezonin e ardhshëm të jetë pjesë e kuqebluve. Kalaja si një ndër elementët më të rëndësishëm që ka Vllaznia ka firmosur kontratën e tij të re, një vjecare. Në njoftimin e bërë në faqen e klubit, sqarojnë se akordi është arritur pas bisedimeve me administratorin Gjyrezi dhe mesfushorit. Gjithashtu në deklaratën e tyre, Vllaznia bën me dije se krahas firmës së Arlind Kalaja shumë shpejtë do të firmosin kontratat e tyre të reja dhe futbollistë të tjerë. Sezonin e kaluar 22-vjecari spikati me talentin e tij tek kuqeblutë, ndërkohë pas këtij momenti ai do të ketë sërish mundësi të japë kontributin e tij në sezonin e ri të kampionatit shqiptarë. Kalaja është pjesë e skuadrës së Vllaznisë që prej vitit 2012. Në total në 71 paraqitje me fanellën kuqeblu ai ka arritur të realizojë 6 gola.