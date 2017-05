Arlind Kalaja: Sfida me Teutën, vendimtare

Me vetëm 4 pikë të grumbulluara në 7 javët e fundit, Vllaznia ka vendosur në rrezik mbijetesën, por në krahun tjetër shkodranët kanë ende shanse të mira për të marrë edhe vendin e 4-t nëse fitojnë ndaj Teutës në Durrës. Për këtë arsye sfida ndaj skuadrës së Maganit është vendimtare për fate sezonit të kuqebluve. Dicka të tillë e ka mëse të qartë mesfushori me tipare sulmuese i Vllaznisë Arlind Kalaja.

21-vjecari nuk di t’i japë një shpjegim rënien e formës që ka pësuar Vllaznia në këtë fund sezoni.

Sipas Kalajas, Vllaznia do të japë maksimumin në Niko Dovana dhe do të luajë për fitore. Mbështetja e tifozëve do të jetë shumë e rëndësishme për shkodranët në këtë duel kaq delikat.