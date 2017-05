Arsenal fiton FA Cup, Wenger hyn në histori

Arsenali është fitues i këtij edicioni të FA Cup, Kupa e Anglisë që është edhe trofeu më i vjetër i futbollit në botë.

“Topçinjtë” triumfuan 2-1 në finalen e luajtur në Wembley përballë kampionëve të Anglisë, Chelsea. Një triumf i rëndësishëm për Arsenalin, që e mbyll sezonin me trofe, por edhe një sukses që e fut Arsene Wenger në histori, me trajnerin francez që e fitoi për herë të shtatë.

Derbi londinez në finale ishte spektakolar, me emocione, gola dhe një skenografi mbresëlënëse.

Arsenali kaloi në avantazh pas vetëm 4 minutave lojë me Alexis Sanchez, me një gol që nxiti shumë diskutime. Në pozicion jashtë loje dhe gjithsesi duke krijuar shqetësim për portierin Courtois, Ramsey i hapi rrugë sulmuesit kilen që realizoi. Goli fillimisht u anulua, por pas diskutimit me asistentin rrjeta u cilësua e rregullt.

Arsenali ishte pranë golit të dytë, por fillimisht Cahill evitoi golin e dytë mbi vijën e portës ndërsa në të 19-ën ishte shtylla ajo që shpëtoi dy herë blutë, pas tentativave të një pas njëshme nga Welbeck dhe Ramsey.

Ndeshja e Chelsea-t u komplikua nga kartoni i kuq i Moses, për simulim, por megjithë inferioritetin numerik, skuadra e Contes arriti të barazonte shifrat me Diego Costan.

Festa e bluve zgjati pak sekonda, sepse i aktivizuar nga stoli dhe në prekjen e parë të topit, Giroud gjeti të lirë Ramsey, që realizoi golin e fitores së Arsenalit.

“Topçinjtë” mund të kishin realizuar edhe golin e tretë me Bellerin, ndërsa Chelsea rrezikoi të barazonte me Diego Costan që u frenua nga Ospina. Rasti i fundit i pastër i ndeshjes kaloi nga këmbët e Ozil, që u frenua nga shtylla, megjithatë në fund festa ishte e gjitha për Arsenalin dhe për të kontestuarin Wenger.

Në anën tjetër, Antonio Conte nuk arriti të fitonte dy trofe në Angli, sukses të cilin e arriti Carlo Ancelotti në sezonin 2009/10 pikërisht në krye të stolit të Chelsea.