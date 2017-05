Arsenali mund Man. United, shpreson për Ch. League

Arsen Venger arriti fitoren e parë në karrierë ndaj Jose Mourinhos në Premier League me Arsenalin e tij që mundi 2-0 Djajtë e Kuq në “Emirates” duke patur tashmë një rreze shprese për një vënd në Champions sezonin e ardhshëm meqënëse ka dhe ndeshjen më pak se rivalët. Granit Xhaka ishte protagonist në fitoren e londinezëve teksa shënoi golin e epërsisë provizore për vendasit dhe pse u ndihmua dhe nga një devijim. Në fakt, Mourinho ishte rezervuar disi në formacion teksa nuk aktivizoi lojtarët që kishin luajtur në mesjavë me Celtën.

Kjo bëri që Arsenal t’i kishte gjërat më të thjeshta dhe pse në pjesën e parë Djajtë e Kuq patën një mundësi të shkëlqyer me Rooney për të kaluar në epërsi. Goli i Xhakës megjithatë bëri që Arsenali të fitonte besim dhe 3 minuta më pas, Arsenali gjeti dhe golin e dytë me Danny Wellbeck që nuk u mbulua sic duhet në qendër të zonrës. Me këtë fitore Arsenal gjendet tashmë 6 pikë nga “The Reds” e Jurgen Klopp por gjithsesi kanë dy ndeshje më pak se Liverpool dhe Champions mbetet ende i arritshëm për skuadrën e Venger.