Asion Daja me probleme, në dyshim për Vllazninë

Asion Daja mban pezull formacionin e Tiranës për finalen e mbijetesës me Vllazninë në Loro Borici. Mesfushori bardheblu ka shfaqur probleme në rrëzët e kofshëve e për rrjedhojë nuk është stërvitur me grupin gjatë seancës së kësaj të marteje. 27-vjecari fillimisht ka bërë vrapime rreth fushës bashkë me të riun Bajramaj, më pas thuasje gjysmë orë u është drejtuar dhomave të zhveshjes, pa e prekur topin me këmbë. E gjithë jesë tjetër e skuadrës ka vijuar normalisht stërvitjen, me ushtrime të ndryshme me topin.

Gjithsesi stafi teknik shpreson që në seancat e fundit Daja ta ketë kaluar këtë problem, për të qenë i gatshëm në ndeshjen më të vështirë të sezonit e ndoshta edhe të historisë së Tiranës.

Deri të premtën përgatitjet do të vijojnë në “Selman Stërmasi” në një terren me kushte optimale, që ekipi të ketë mundësi të ketë mundësi t’i nterpretojë në perfeksion udhëzimet e trajnerit.

Josa ka vendosur që nga kjo e mërkurë stërvitja të zhvillohet me dyer të mbyllura për të mos dhënë asnjë indikacion për kundërshtarin, rreth formacionit bazë, ndonëse organika e Tiranës lë pak për të hamendësuar për lojtarët që do të luajnë që nga minuta e parë.