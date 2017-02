Atalanta e Berishës mposht Napolin e Hysajt

Në “San Paolo” fitoi Atalanta që konfirmoi se nuk mund të quhet më një surprizë duke lënë me gisht në gojë formacionin e Sarrit në këtë 90 minutësh. Në suksesin e bergamaskëve megjithatë një “gol” e shënoi dhe Berisha, sepse pritje si të minutave 45-të dhe 90-të për një portier janë të barazvlefshme me një tundje rrjete. Në sfidën mes sulmit dhe mbrojtjes, fitoi muri zikaltër i bergamaskëve dhe për meritë të pritjeve të Berishës, që gjithashtu fitoi dhe sfidën në distancë me Hysajn, që si rrallë herë u largua nga “San Paolo” mes vërshëllimash. Në fakt, Atalanta bëri një lojë të zgjuar duke përfituar sa herë që dilte përpara si në rastin e Caldarës në të 28-tën.

Në pjesën e parë Napoli mund të shkonte në pushim në barazim nëse nuk do të kishte qenë për Berishën që bëri pritjen e javës ndoshta. Në fraksionin e dytë Napoli shtoi ritmin dhe dalja me të kuq e Kessie krijoi përshtypjen e një kthese të mundshme të vendasve por Caldara shënoi dhe golin e dytë duke e bërë të vështirë për vendasit, ndërsa në fund dhe pritjet e Berishës nuk lejuan golin që mund të sillte një presion mbytës për barazimin.