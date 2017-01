Atletico cinike, mposht 2-0 Eibarin

Saul Niguez dhe Antoine Griezmann i dhanë fitoren Atleticos së Madrid në transferën e vështitë të Eibarit, skuadër që ka befasuar në pjesën e parë të sezonit në La Liga. Në stadiumin “Ipurua” vendasit u treguan kurajozë, duke e kërkuar me ngulm fitoren, por skuadra madrilene që është mësuar me vuajtja e ruajti të paprekur portën në pjesën e parë. Në fraksionin e dytë Atletico u tregua me cinike dhe gjeti golin e parë në të 53-tën me Saul, që në fakt në mometin e devijimit të topit me kokë drejt portës, ndodhej në pozicion jashtë loje.

Eibar tentoi me të gjitha forcat për të shmangur humbjen, por “Los Colchoneros” shënuan golin e sigurisë me Grizmann në të 74-ën, pas një kombinimi perfekt e Gameiron.

Praktikisht ky finalizim e mbylli ndeshjen, me Atleticon që bëhet skuadra e tyre që arrin ta mposhtë Eibarin në fushën e tij në këtë sezon.