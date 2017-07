Atletico Madrid, Bare në miqësoren me Tolucan

Kejdi Bare në ekipin e parë të Atletico Madrid.

Diego Simeone beson verbërisht te talenti shqiptar duke e përfshirë në skuadrën e sezonit të ardhshëm dhe sinjalet për këtë po i jep gjatë fazës përgatitore të verës ku 19-vjeçari është bërë pjesë e skuadrës së parë. Sipas komunikatës së publikuar nga faqja zyrtare e Atleticos së Madridit, Bare është përfshirë në listën me 24 emrat që kanë udhëtuar drejt Meksikës për miqësoren e 25 Korrikut kundër Tolucas për ndeshjen e 100 vjetorit të themelimit të klubit meksikan.

Talenti shqiptar bashkë me të riun Sergi janë dy afrimet e reja të trajnerit argjentinas, i cili synon t’i japë sa më shumë hapësira lojtarit kuqezi gjatë sezonit të ri. Bare do të mbajë fanellën me numër 27 dhe në këtë mënyrë, ai po bëhet gati për të nisur si pjesë e skuadrës së parë sezonin e ri futbollistik në Spanjë.