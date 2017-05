Atletico Mineiro, inisiativë për fëmijët e zhdukur

Nga një foto të një fëmije të zhdukur për çdo lojtar. Kjo është inisiativa e klubit Atletico Mineiro për të sensibilizuar sa më shumë njerëz dhe institucione për këtë plagë të shoqërisë braziliane. Skuadra në bashkëpunim me policinë lokale të Minas Gerais, do të zbresë në fushë me fotot disa prej mijëra fëmijëve të humbur në vitet e fundit, një tragjedi e heshtur, asnjëherë e marrë seriozisht nga institucionet. Tamara, Daniel, Douglas, Emily, Guilherme janë vetëm disa nga emrat e fëmijëve që nuk kanë lënë asnjë gjurmë të cilët shfaqen edhe në faqen zyrtare të klubit përkrah fotove të lojtarëve.

Imazhet janë vërtet prekëse pasi në foton e fëmijëve të zhdukur jepen edhe informacione si mosha apo koha e zhdukjes. Në këtë mënyrë, klubi shpreson të të sensibilizojë sa më shumë njerëz dhe të arrijë të gjejë disa prej fëmijëve që prej shumë kohësh nuk figurojnë askund. Paralelisht me këtë projekt, klubi po punon me institucionet për të bërë të mundur që ky fenomen të reduktohet në maksimum. Shumë shpejt do të ndërtohet një regjistër virtual për të regjistruar fëmijët e humbur. Një inisiativë interesante nga një klub që ka përfaqësuar denjësisht ndër vite një nga krahinat me problemet më të theksuara sociale të Brazilit ku niveli i kriminalitetit mbetet ende shumë i lartë.