ATP Acapulco, elimohet Djokovic, avancon Nadal

Eliminim surprizë në Acapulco. Novak Djokovic, favoriti i madh për të fituar në turneun 500 pikësh që po zhvillohet aktualisht në Meksikë, i dha lamtumirën përpara kohe kompeticionit. Djokovic u mposht në cerekfinalet e Mexican Open nga qiprioti i natyralizuar australian, Nick Kyrgios. Ishte një ndeshje shumë e luftuar ajo mes numrit 2 të Botës dhe 21-vjecarit të talentuar që mban vendin e 17-të në klasifikimin e Atp.

Kyrgios triumfoi në dy sete me shifrat 7-6 (11-9 në tiebreak) dhe 7-5, duke mbyllur llogaritë me serbin në 1 orë e 48 minuta loje. Seti i parë ishte jashtëzakonisht i rivalizuar me dy tenistët që ruajtën turin e shërbimit deri në fund, madje edhe në tiebreak u desh që njëri mes Kyrgios dhe Djokovic të gabonte edhe pse në fund ishte ish numri 1 i Botës që i hapi krahun Kyrgios-it. Në setin e dytë dhe atë më përcaktues Djokovic bëri harakiri në game-in e dytë me australianin që arriti të fitonte me break, duke bërë të tijin me shifrat 7-5 setin dhe gjithë ndeshjen 2-0.

U eliminua në cerekfinalet e turneut të Acapulcos edhe kampioni në fuqi, Dominic Thiem. Austriaku u surprizua jo pak nga amerikani, Sam Querrey, i cili u imponua 2-0 me sete me shifrat 6-1, 7-5 duke avancuar në gjysmëfinale, ku do të ketë përballë pikërisht Nick Kyrgios-in. Ndryshe nga Djokovic dhe Thiem, nuk zhgënjeu Rafael Nadal. 2 herë fituesi i turneut të Acapulcos kaloi në gjysmëfinale pasi mposhti pa shumë vështirësi japonezin Nishioka 2-0 me sete me shifrat 7-6 (7-2 në tiebreak) dhe 6-3. Në raundin e 4 më të mirëve spanjolli do të sfidojë kroatin Marin Cilic, i cili u kualifikua pa zbritur fare në fushë pas tërheqjes për shkak dëmtimi të amerikanit Steve Johnson.