Australian Open, shorti premton surpriza

Australian Open është turneu i parë grand slam i sezonit që do të startojë pas pak ditësh në Melbourne. Ashtu siç është bërë traditë, organizatorët kanë hedhur shortin e fazës së parë por kanë ndarë edhe dy krahët, duke konturuar pjesërish edhe përballjet e nxehta në fazën më të nxehtë të turneut. Në këtë mënyrë, nëse gjithçka shkon sipas planeve, në çerekfinale ekziston mundësia e përplasjes Roger Federer-Andy Murray. Skocezi numër 1 i botës është në kërkim të trofeut të parë në Melbourne, aty ku ka humbur 5 finale. Murray do të debutojë ndaj ukrainasit Ilya Marchenko dhe parashikohet të ketë një rrugëtim të lehtë deri në fazën e 1/8-ave ku mund të peshkojë francezin Lucas Pouille. Më pas turneu do të vijojë në malore për Murray që rrezikon të ndeshet me Federer, i cili rikthehet në fushë pas dëmtimit të gjatë që e mbajti për disa kohë në infermieri. FedEx që ka triumfuar 4 herë në Australian Open mund të ndalet që në turin e tretë ku takon Tomas Brdych dhe më pas eventualisht edhe japonezin Nishikori. Në krahun tjetër, Novak Djokovic ka një short disi më të vështirë. Tenisti serb që kërkon titullin e shtatë në Melbourne do të masë forcat që në raundin e parë me spanjollin, Fernando Verdasco, i cili rrezikoi ta kalonte në turneun e Dohas ku dogji 5 match point duke i dhuruar praktikisht ndeshjen numrit 2 të botës. Nëse 29-vjeçari serb shkon përpara në 1/8-at rrezikon të peshkojë njërin mes Dimitrov dhe Gasquet, ndërsa në çerekfinale mund ta presë një prej talenteve më të mëdhenj të momentit, Dominic Thiem.