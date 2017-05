B. Dortmund shkarkon Thomas Tuchel

Thomas Tuchel nuk është më trajneri i Borussias së Dortmundit. Verdhezinjtë kanë shkarkuar nga detyra 43-vjecarin bavarez për shkak të problemeve që kishte me drejtuesit e klubit dhe sidomos me Drejtorin Ekzekutiv, Jans Joachim Watzke. Lajmi u bë zyrtar nga vetë klubi i Dortmundit. Sipas asaj që zbulon e përditshmja gjermane Bild, Tuchel i cili kishte kontratë me Borussian deri në 2018-tën do të përfitojë si dëmshpërblim një shumë prej 2,9 milionë Eurosh.

Ish-trajneri i Mainz 05, largohet kështu nga Dortmundi pasi fitoi, Kupën e Gjermanisë vetëm pak ditë më parë me verdhezinjtë që mundën në finalen e Berlinit, Eintrachtin e Frankfurtit. Në fakt drejtuesit e klubit nga Signal Iduna Park kishin programuar një takim me trajneri Tuchel në përfundim të sezonit dhe pas këtij takimi dolën në vendimin për të shkarkuar nga detyra 43-vjecarin për shkak të problematikave të shumta që kishte me Hans Joachim Watzke-n. Vetë Tuchel e kishte të qartë që do të largohet nga posti i trajnerit të Dormtundit që më herët por, ky i fundit vazhdoi aventurën e tij me verdhezinjtë duke fituar një tjetër trofe. Tashmë mbetet për tu parë se cili do të jetë trajneri i ri i Borussias së Dormtundit.