Ballist Morina, Tifozët Kuq e Zi protestojnë përpara kryeministrisë

Tifozët Kuq e Zi të mbështetur nga qindra njerëz të thjeshtë protestuan përpara Kryeministrisë kundër ekstradimit të Ballist Morinës në Serbi.

Me thirrje të shumta me sfond patriotik dhe korin “Liri Balistit”, mbështetësit e Kobëtares Shqiptare kërkuan nga ekzekutivi shqiptar që të ushtrojë presion ndaj autoriteteve kroate për të tërhequr vendimin e ekstradimit të Morinës drejt Beogradit, aty ku ai ngriti dronin me simbolet kuqezi në ndeshjen eliinatore të “Euro 2016” kundër Serbisë. Protesta përpara kryeministrisë u zhvendos përpara ambjenteve të Ambasadës Kroate në Tiranë ku Tifozët Kuq e Zi kërkuan që Apeli i Dubrovnikut ta anulojë vendimin e shkallës së parë.