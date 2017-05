Barça “blindon” Ter Stegen, klauzolë 180 mln Euro

Barcelona do të vijojë të jetë në të ardhmen e Marc-Andre Ter Stegen. Portieri gjerman rinovoi edhe për 5 vjet të tjera kontratën në “Camp Nou”, me një klauzolë për prishjen e saj që kap vlerën e 180 milionë Eurove. Pas përfundimit të sezonit, në të cilin katalanët fituan vetëm trofeun e Kupës së Mbretit, në klubin “blaugrana” kanë nisur menjëherë të ravijëzojnë disa situata rreth kontratave të futbollistëve. Rinovimi deri më 30 Qershor 2022 me Ter Stegen ishte vetëm hapi i parë.

Nëpërmjet çmimin të lartë të klauzolës për prishjen e kontratës, Barcelona synon që të largojë të gjitha klubet pretendente, që mund të jenë të interesuara për shërbimet e portierit 25-vjeçar. Të gjitha detajet rreth rinovimit të Ter Stegen u publikuan në faqen zyrtare të klubit. Aty saktësohej se kontrata e re do të firmoset më 30 Maj në selinë e klubit.

Gjatë këtyre tre vjetëve që mbron ngjyrat e Barcelonës, portieri ka fituar nëntë trofe: bëhet fjalë për dy tituj kampionë, tre Kupa të Mbretit, një trofe të Champions-it, një Kupë të Botës për klube, një Superkupë të Spanjës dhe një Superkupë të Europës. Në 93 ndeshjet zyrtare që ka luajtur me katalanët, Ter Stegen ka regjistruar 71 fitore, 10 barazime dhe 12 humbje.