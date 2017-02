Barça në ndjekje të Elseid Hysaj

Barcelona vazhdon të ndjekë me vëmendje Elseid Hysajn. Mbrojtësi shqiptar i Napolit është një nga objektivat kryesorë të skuadrës blaugrana për merkaton e verës së ardhshme dhe nëse dy klubet arrinë marrëveshjen për vlerën e transferimit, gjasat janë që Hysaj të bëjë hapin e madh në karrierë duke kaluar në Camp Nou. Sipas Calciomercato.it, 22-vjecari nga Shkodra ka përfunduar prej kohësh në radarët e Barcelonës dhe falë formës që ka shfaqur me Napolin gjatë 2 sezoneve të fundit, te Barca janë të bindur se afrimi i Hysajt do të ishte një investim shumë i mirë për të blinduar krahun e djathtë të mbrojtjes. Sapo ka mbushur 23-vjec por në këto vite mbrojtësi shqiptar ka treguar se ka aftësi të jashtëzakonshme dhe është gati për tu bërë pjesë e një skuadre më të madhe se Napoli. Presidenti i klubit të kaltër Aurelio De Laurentis, synon të përfitojë shumë para nga shitja e Hysajt ndërkohë që i duhet të vendosë, se kë duhet të shesë mes mbrojtësit shqiptar dhe algjerianit Ghoulam i cili luan në krahun e majtë të mbrojtjes dhe kërkohet nga Bayern i Mynihut. 2 ndeshjet ndaj Realit të Madridit në ruandin e 1/8-ave të Champions League do të shërbejnë si një vitrinë Hysajt për të treguar edhe njëherë vlerat e tij, me shpresën se sezonin e ardhshëm do ti sfidojë Los Blancos në La Liga duke mbajtur veshur, fanellën bluagrana të Barcelonës.