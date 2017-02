Barca “thumbon” Realin, do “Bernabeun” për finalen e Kupës

Përcaktimi i stadiumit të finales së Kupës së Mbretit, sikurse është bërë zakon vitet e fundit, pritet të sjellë debate të forta në Spanjë. Barcelona, tashmë e kualifikuar në finale, pasi eliminoi Atleticon e Madridit, do t’i kërkojë Federatës Spanjolle të Futbollit që finalja të luhet në Santiago Bernabeu, me argumentin se ky impiant pret 81 mijë spektatorë dhe se kryeqyteti spanjoll ka kapacitetet e duhura për të akomoduar në hotele një numër të madh tifozësh të të dyja skuadrave finaliste.

Sigurisht që një propozim i tillë nuk do t’u pëlqejë drejtuesve të Realit të Madridit, të cilët nuk dëshirojnë që tifozët blaugrana të ketë mundësi ta festojnë trofeun pikërisht në imopiantin e Los Blancos.

Një tjetër alternativë, po në Madrid është “Vicente Calderon”, që mund të presë finalen e fundit të Kupës së Mbretit, pasi ky impiant do të prishet, me Atleticon që do t’i luajë ndeshjet në Ëanda Metropolitana, që po rikontrusktohet nga e para dhe që do të ketë një kapacitet prej 73 mijë vendesh.

Edhe sezonin e kaluar, pasi ra poshtë pista “Bernabeu”, për shkak të koncertit të Bruce Springsteen, finalja e Kupës së Mbretit mes Barcelonës dhe Sevilla u zhvillua në “Calderon”, ku festuan blaugranat.