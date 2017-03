Barcelona ruan kreun, Reali rikthehet te fitorja

Barcelona nuk përmbahet. Manita ndaj Celta Vigos për të ruajtur pozitat në krye të klasifikimit. Katalanasit shkatërrojnë 5-0 skuadrën nga Vigo në një 90 minutësh me një drejtim të vetëm ku Messi shkëlqeu me dy gola spektakolarë. Ishte pikërisht argjentinasi që në minutën e 24 tribloi disa kundërshtarë për ta ndalur topin në rrjetë.

Neymar me një parabël shënoi golin e dytë në të 40-ën. Më pas ishte radha e Rakitic për të siguruar fitoren e katalanasve që u pasua edhe nga rrjeta e Umtiti si dhe finalizimi i Messit në minutën e 64.

Ndërkohë, Reali i Madridit largon hijet e krizës. Pas barazimit me Las Palmas, Los Blancos, fituan 4-1 ndaj Eibar Edhe pse me shumë mungesa, pa Bale e Kristiano Ronaldon, me Zidane që kishte lënë jashtë edhe njerëz si Kroos apo Marceloa e Carvajal, Reali mbylli gjithcka brenda gjysmë ore, falë klasit të rigjetur të Benzema, autori i një dygolëshi që zhbllokoi shifrat në minutën e 14 pas një krosi të Asensio, francezi gjeti sërish rrjetë n në të 25 me një prekje nga afër pas një asisti të James duke përfituar edhe nga përgjumja e mbrojtjes kundërshtare.

Benzema dhe James ndërruan rolet në të 30 me francezin që dhuroi një krosi të bukur dhe kolumbianin që gjeti devijimin e duhur drejt rrjetës.

Nuk shënonte prej 4 muajsh james, dhe në pjesën e dytë kishte vend edhe për Asension, që në minutën e 60 përvec minutave të aktivizimit gjeti dhe golin me një goditje me të majtën.

Ndeshje praktikisht e mbyllur për Realin me të zotët e shtëpisë që shënuan dhe golin e flamurit me Ruben Penan, ndoshta keqardhja e vetme për Realin që konfirmon brishtësinë në mbrojtje, një detaj për tu patur parasyh ndaj Napolit.