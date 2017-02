Barcelona shkaterron Alaves

Një mbrojtje eksperimentale por i njëjti sulm fatal. Barcelona bëri jo pak turnover duke menduar për impenjimin me Psg të martën, por nuk e pati aspak problem të shkatërronte 6-0 Alaves në një ndeshje ku shënuan si Messi ashtu dhe Neymar, e Suarez autor i një dygolëshi.

Luis Enrique kishte zgjedhur një mbrojtje me shumicë franceze të përbërë nga Vidal, Umtiti, Mathieu dhe Digne për sfidën me skuadrën ndaj së cilës do të luajë dhe finalen e Kupës së Mbretit në 27 maj. Ndeshja nisi me dominimin e zakonshëm blaugrana por pa raste të mëdha deri në të 25 kur Theo Hernandez u hipnotizua nga Ter Stegen ndërsa në fundin e pjesës së parë erdhi goditja e dyfishtë e Barcelonës. Fillimisht ishte Suarez që mbylli një aksion të bukur me golin e avantazhit.

Pas vetëm 3 minutash një dalje e gabuar e Pachecos i lejoi Suarez që këtë herë të shërbente për Neymar i cili dyfishoi.

Në pjesën e dytë disa gabime në mbrojje shtruan rrugën për golin e Messit që fillimisht rikuperoi topin dhe pastaj e kaloi atë nën trupin e portierit.

Pas golit të tretë Alaves u dorëzua krejtësisht dhe në 4 minuta pësoi edhe 3 gola të tjerë, një të shënuar në portën e tij nga Alexis Ruano pas avancimit të Messit, pastaj një e djathtë e Rakitic nga qendra e zonës dhe në fund një tjetër gol i Suarez. Urguajani shënon prej 6 ndeshjesh rradhazi, duke arritur kuotën e 18 golave në La liga, një më shumë se Messi ndërsa ka shënuar 25 në gjithë sezonin. E vetmja notë e stonuar për Barcelonën në finale kur një ndërhyrje e keqe e Theo Hernandez që i kushtoi një fraktur ën kavilje Aliex Vidal.

Pavarësisht këtij suksesi diferenca me Realin kryesues mbetet e njëjtë, pasi “los blancos” dhe pse me vështirësi arritën të triumfonin ndaj Osasunës me rezultatin 3-1 Goli i Ronaldos në të 24-trën u mendua se do ta bënte të thjeshtë suksesin për kryeqytetasit, por një ish si Leon tregoi se në “Pamplona” nuk kalohet lehtë, pavarësisht se skuadra e tij gjendet në vendin e fundit në renditje. fitoren ekipi i Zidane arriti ta marrë në pjesën e dytë falë finalizimit të Iscos në të 62-tën dhe Vasquezit në të 94-trën. Në këtë sfidë u regjistrua gjithashtu dhe një dëmtim “horror” për Bonnin që theu këmbën e djathtë pas një përplasje me Iscon.