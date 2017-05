Bartomeu: Do të vazhdoj të jem në krye të Barçës

Josep Maria Bartomeu mohon zërat e dorëheqjes. Presidenti i klubit të Barcelonës në mbledhjën vjetore të aksionerve të klubit katalanas ka hedhur poshtë zërat që qarkullonin së ai do të jeptë dorëheqjen nga presidenca blaugrana. Edhe pse ndaj Bartomeu shpesh ka pasur opinione apo deklarata kundër në lidhje me mënyrën se si ai po menaxhon skuadrën, për 54-vjecarin kjo është një pjesë që nuk ka ndikuar asak.

“Kohët e fundit kanë qarkulluar zëra që deklaronin se unë do të jap dorëheqjen nga drejtimi presidencës së Barcelonës. Gjithashtu ka pasur dhe skeptik apo të pakënaqur në lidhje me punën time. I mohoj në mënyrë kategorike këto aludime. Do të vazhdoj të jem në krye të kësaj skuadre deri në ditën e fundit të mandatim tim dhe të punojë fort që në të ardhmen të arrimë rezutate pozitive.”

Josep Maria Bartomeu arriti të fitonte garën për president më shumic votash në zgjedhjet e zhvilluara në vitin 2015, duke pasuar ish-numrin një të klubit katalanas Sandro Rosell. Mandati i Bartomeu përfundon në 2021.