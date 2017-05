Basha dhe Lenjani, kuqezinjtë e parë në stërvitje

Kombetarja shqiptare nis përgatitijet për dy ndeshjet e qershorit, miqësoren me Luksemburgun me 4 qershor dhe eliminatoren me Izraelin në transfertë më 11 qershor. Në fakt bëhet fjalë vetëm për ata elementë që e kanë mbyllur sezonin me skuadrat respektive dhe për të ruajtur formën fizike deri në fillimin e grumbullimit zyrtar do të stërviten në kryeqyetet nga ndihmësi i De Biasit Ervin Bulku dhe përgatitësi atletik Alberto Bele.

Këtë të martë mënjehërë pas përfundimit të seancës stërvitore të Tiranës, në terrenin e Selman Stërmasit u shfaqën Ermir Lenjani dhe Migjen Basha, ndërsa në ditët në vijim pritet të mbërrijnë Andi Lila, Ansi Agolli, Odise Roshi e Bekim Balaj, pra lojtarët që nuk por stëriviten më me ekipet e tyre . 27-vjecari i Rennes në fakt sapo ka mbyllur një sezom aspak pozitiv më aspektin personal, pasi gjatë 2016-2017-ës është aktivizuar në vetëm dy ndeshje në kampionatin francez, ndërsa Basha ka qenë pjesë e rëndësishme e formacionit të Barit në Serinë B në Itali, por pa mundur të kualifikohet në fazën Play Off.

Basha ka edhe një vit kontratë me Barin, të cilën kërkon ta respektojë më synim ngjitjen në Serinë A. 30-vjecari ndjen se ka ende shumë vite karrierë, përderisa dëfrehet sa herë që shkel tapetin e gjelbër.