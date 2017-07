Basket Femra, ja shorti për eliminatoret Euro 2019

Kombëtarja shqiptare në basketboll për femra ka mësuar emrat e kundërshtarëve që do të ketë përballë në eliminatoret e kampionatit europian të vitit 2019 që do të zhvillohet në Serbi dhe Letoni. Në Mynih u hodh shorti i kualifikuesve ku do të përcaktohet 14 përfaqësueset e tjera që do ti bashkohen Serbisë dhe Letonisë në fazën finale të Europianit. Vajzat kuqezi janë shortuar në grupin C sëbashku me kombëtare të tilla si Lituania, Hungaria dhe Rusia. Një short i favorishëm deri diku ky për Shqipërinë që do të përpiqet të bëjë një figurë të mirë në këto eliminatore pas paraqitjeve shumë të dobëta që bëri në fushatën kualifikuese të Europianit të vitit 2017-të. Sfidat eliminatore do të luhen në 3 periudha të ndryshme kohore me sistemin vajtje-ardhje. 2 raundet e para të fazës së grupeve do të luhen në datat 6 deri në 16 Nëntor të këtij viti, ndërsa nga 5 deri në 15 Shkurt dhe nga 12 deri në 22 Nëntor të 2016-tës, Shqipëria do të luajë 4 takimet e tjera. Skuadra e parë e cdo grupi do të kualifikohet direkt në fazën finale të Europianit ndërsa edhe 6 të dytat më të mira do të avancojnë më tej.