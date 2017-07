Basket, Constantinides: Ndaj Austrisë duam fitore

Kombëtarja Shqiptare e Basketbollit, do të nisë këtë të Mërkurë ndeshjet eliminatore për Botërorin e vitit 2019-të. Kuqezinjtë e koshit janë shortuar në Grupin B, së bashku me Austrinë dhe Holandën. Djemtë e drejtuar nga trajneri Antonis Constantinides gjatë kësaj periudhe kanë zhvilluar dhe 5 takime miqësore, të cilat i kanë humbur, por tekniku qipriot nuk shqetësohet shumë nga ky fakt, pasi është i përqëndruar vetëm te sfida e parë me Austrinë.

“Në ndeshjet miqësore nuk ka rëndësi rezultati përfundimtar, këto ndeshje janë për trajnerin dhe lojtarët, për të parë aspektet pozitive dhe negative. Ishin ndeshje miqësore interesante, 2 ndaj Kosovës dhe 3 në Armeni. Pamë atë që duhet të përmirësojmë, për të qënë gati për të Mërkurën kundër Austrisë.”

Por çfarë pret trajneri 42-vjecar nga ndeshja me Austrinë, që do të luhet në Parkun Olimpik të Tiranës, në sallën e “Feti Borova”.

“Ndeshja me Austrinë na intereson, pasi kjo është ndeshja që duhet të fitojmë. Për ne është si një finale, nëse fitojmë këtë takim, kemi shumë mundësi të kualifikohemi për në Botëror, pasi përvecse do të humbasim rastin për t’u kualifikuar, njëkohësisht do të shkojmë edhe në divizionin e dytë si kombëtare.”

Shorti për Kombëtaren Shqiptare nuk ka qënë i lehtë, pasi i ka vendosur kuqezinjtë e koshit përballe skuadrave të forta si Austria dhe Holanda. Trajneri qipriot është i vetëdijshëm për vështirësite e këtyre sfidave, edhe pse është optimsit se në Tiranë mund të arrijnë rezultate pozitive.

“Sigurisht që Austria dhe Holanda janë skuadra më të mira se sa ne, me më shumë eksperiencë, por ne jemi përgatitur për këto sfida, dhe do të japim më të mirën tonë, hap pas hapi, duke filluar që nga ndeshja me Austrinë të Mërkurë. Këtu ne kemi mundësitë tona, duhet të “luftojmë” kundër tyre për të fituar ndeshjen.”