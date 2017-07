Basketboll, Kombetarja me ambicie ne eleminatore

Basketbolli Shqiptar rrit stekën e ambicieve. Trajneri Andonis Konstadinidhes është duke punuar intensivisht me grupin prej 17 lojtarësh me të cilët do të përballojë eleminatoret e Botërorit të vitit 2019, me Shqipërinë që ndeshet në filluim të gushtit me Austrinë dhe Holandën. Këtë fundjavë Shqipëria do të zhvillohe dy miqësore me Përfaqësuesen e Kosovës ndërsa më pas në 24 korrik do të niset për një turne miqësor 5 ditor në Armeni. Sipas Presidentit të Federatës basketbolli ka bërë hapa përpara që nga rikthimi në Kompeticionet Ndërkombëtare, ndërsa bën thirrje edhe për një legjislacion që të ndihmojë rritjen e mëtejshme të tij.

“Në këtë vit kemi një tjetër ekip përfaqësues, i cili ka një nivel më të lartë. Megjithatë mendoj që nëpërmjet Ministrisë së Sporteve, ndoshta duhet bërë më tepër me ligjin e sponsorizimit për të patur një sport elitar”, thotëAvni Ponari, President i Federatës së Basketbollit.



Për sa i përket eleminatoreve të Botërorit, tanimë trajneri Konstatidinidhes pret që të marrë frytet e punës së tij, Shqipëria nuk mund të kënaqet më vetëm me përfaqësimin,

“Për fat të keq, por që mund të jetë për të mirën tonë, objektivi ynë në këtë sezon është një detyrim. Ka ardhur momenti që basketbolli shqiptar të bëjë kapërcimin e duhur për në nivelet e larta të këtij sporti. Dua ta sqaroj qartë këtë gjë për vete si trajner, por edhe për skuadrën time. Për ndeshjet që luajmë këtu në Tirane, ne nuk mund të lejojmë as Holandën, as Austrinë që të na mundë. Duhet ta krijojmë këtë traditë për ndeshjet tona në shtëpi, në këtë formë gjithashtu mund të arrijmë edhe objektivin”.

Shqipëria do të luajë përballë tifozëve të saj ndeshjen e parë të Eleminatoreve në 2 gusht, ndërsa 7 ditë më pas do të ndeshet në transfertë me Holandën.