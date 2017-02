Bayerni fiton derbin me Ingolstad

Në javën e 20 të Bundesligës, Bajerni i Mynihurt fitoi 2-0 derbin me Ingolstad për të zgjatur në 7 pikë distancën me ndjekësit e Leipzig, por suksesi i skuadrës së Ancelotit është shumë më i vuajtur se sa mund të tregojnë shifrat finale. Bajerni u shfaq i ngadaltë dhe nervoz, ndoshta me mendjen te sfida e radhës me Arsenalin dhe rezultati u zhbllokua vetëm në minutën e 90 kur Myller krosoi, Leëandoëski nuk arriti por ishte Vidal ai që cau mbrojtjen kundërshtare me një gol të rëndë.

Bajerni në avantazh në skadimin e kohës së rregullt, por sapo loja rifilloi bavarezët dyfishuan , kombimin mes Robben dhe Douglas Costa dhe holandezi finalizoi me golin që vulosi rezultatin.

2-0 dhe Bajerni edhe pse pa bindur shkon në 7 pikë larg Leipzig që u rrëzua në mënyrë befasuaese duke u mundur në shtëpi 3-0 nga Hamburgu ku ishte sërish titullar Mërgim Mavraj që dhuroi një tjetër paraqitje bindëse. Skuadra e Markus Gisdol gjeti avantazhin që në minutën e 18, me Papadopoulos pas asisiti të Nikolai Myller që shënoi nga brenda zonës me kokë. Pas vetëm 6 minutash gjetën dhe golin e dyfishimit. Nicolai Myller veshi sërish kostumin e njeriut asist , këtë herë për Ëalace që vuri fitoren në kasafortë. Atëherë kur p[ritej vërshëllima finale erdhi dhe goli i tretë, me Aaron Hunt që vulosi shifrat për një fitore të rëndësishme për Hamburgun që del më në fund nga zona e rënies nga Kategoria.