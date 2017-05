Benevento ne finalen Playoff kunder Carpit

Do të jetë Carpi – Benevento finalja e Play Offit, që do të përcaktojë skuadrën tretë që do të ngjitet në Serinë A për sezonin 2017-2017. Skuadra ka kampanga barazoi 1-1 në takimin e dytë ndaj Perugias dhe falë fitores 1-0 në fushës së saj në takimin e vjajtjes pret biletën për sfidën më të rëndësishme të sezonit.

Deri në minutën e 81-të të këtij takimi kjo ndeshje ishte mbërthyer në barazim 0-0, por pikërisht 9 minuta para përfundimit të kohës së rregullt shënoi Puscas i Beneventos, finalizim që prakrikisht i dhuroi kualifikimin sepse vendasve u duheshin 2 gola për të siguruar kualifikimin.

Në minutën e parë shtesë Nicastro barazoi shifrat, por në tre minutat e mbetura Periugia e pati të pamundur për të gjetur golin që do t’i jepte finalen.

Dy sfidat finale do të zhvillohen më 4 dhe 8 qershor.