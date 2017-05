Benfica kampione për herë të 4-ët radhazi

Për të 4-tin vit rradhazi në Portugali feston Benica. Shqiponjat e Lisbonës fituan titullin 36-të në historinë e klubit, një rekord ky në futbollin portugez, me Benficën që zyrtarizoi triumfin në kampionat, 1 javë përpara fundit të sezonit falë suksesit të thellë të arritur me shifrat 5-0 në stadiumin Da Luz ndaj Vitoria Guimaraes. Skuadra e Rui Vitorias zhvilloi një sezon fantastik teksa në 33 javë grumbulloi 81 pikë duke lënë pas në renditje rivalët e Portos dhe Sportingut të Lisbonës. Me 25 fitore 6 barazime dhe 2 humbje dhe një goleavarazh prej 70 golash të shënuar dhe vetëm 16 të pësuar, Benfica ishte padiskutim skuadra më e mirë e sezonit futbollistik 2016-2017 duke fituar kështu me meritë titullin e 4-t rradhazi, dicka që nuk e kishte arritur më parë. Greku Kostas Mitroglou me 15 finalizime dhe braziliani Jonas me 13 gola janë dy shënuesit më të mirë të Benficës në këtë sezon. Përpara se ti dorëzohej trofeu nga krerët më të lartë të federatës portugeze futbollistët e Benficës nisën festimet në dhomat e zhveshjes të cilët ishin vërtetë të vecanta mes tyre madje edhe një fjalim i presidentit Luis Filipe Vieira i cili përgëzoi futbollistët për këtë sezon të jashtëzakonshëm.

Përsa i përket sfidës ndaj Vitoria Guimaraes, ishte një takim pa shumë histori edhe pse miqtë vinin në Da Luz pas 5 fitoreve rradhazi. Benfica zgjidhi gjithcka që në pjesën e parë. Cervi, Raul Jimenez, Pizzi dhe Jonas me golat e tyre hipotekuan fitoren e skuadrës së Rui Vitorias ndërsa në pjesën e dytë ishte sërish braziliani Jonas që i coi shifrat në 5-0.