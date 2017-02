Benitez, emri i ri për stolin e Arsenalit

Durimi i tifozëve të Arsenalit me trjanerin Arsene Wenger ka prekur fundin. Asnjë titull kampion në 13 vitet e fundit, dicka që askush nuk do ta kishte parashikuar dhe ndoshta pas 21 sezonesh francezi do ti japë lamtumirën topcinjëve të Londrës. Wenger nuk ka rinovuar ende kontratën e tij me klubin londinez dhe mesa duket drejtuesit e Arsenalit po mendojnë që tani për pasuesin e tij pa marrë një përgjigje përfundimtare nga ana e 67-vjecarit. Sipas mediave angleze në skenë ka dalë një emër i ri, madje një trajner shumë i njohur në Angli i cili më parë ka drejtuar Liverpool-in dhe Chelsea-in, ndërsa tashmë është nën kontratë me Newcastle United.

Bëhet fjalë për spanjollin Rafa Benitez. Ish trajneri i Realit të Madridit pëlqehet sëtepërmi nga drejtuesit e Arsenalit dhe këta të fundit po mendojnë seriozisht ti japin drejtimin e skuadrës londineze. Benitez ka treguar se është një trajner që di të fitojë trofe duke krijuar një reputacion të mirë gjatë këtyre viteve. Nëse Benitez ulet në stolin e Arsenalit ai do të rikthente në klub një legjendë si Thierry Henry. Francezi i cili aktualisht është ndihmësi i Roberto Martinez te përfaqësuesja belge do të emërohej në postin e zëvendëstrajnerit te Arsenali nëse drejtimin e merr tekniku aktual i Newcastle-it. Emrat e tjerë në listën e drejtuesve të klubit londinez për stolin, janë Luis Enrique, Thomas Tuchel dhe Leonardo Jardim.