Berisha, e ardhmja vendoset në fund të sezonit

Etrit Berisha do të vendosë në fund të sezonit për të ardhmen e tij. Portieri i Kombëtares Shqiptare ndihet mirë te Atalanta skuadër tek e cila ka zhvilluar një kampionat të jashtëzakonshëm duke ndihmuar ekipin e Gasperinit me pritjet e tij mes shtyllave të sigurojë kualifikimin në Europa League për sezonin e ardhshëm. Megjithatë e ardhmja e Berishës nuk është vendosur ende dhe dicka të tillë e la të kuptohet në një intervistë vetë 28-vjecari nga Prishtina. Te Atalanta dëshirojnë ta mbajnë me cdo kusht në skuadër Berishën, problemi i vetëm për klubin zikaltër është që Lazio që zotëron kartonin e kuqeziut kërkon më shumë se 7 milionë Euro për ta lëshuar përfundimisht.

Gjatë këtij sezoni titullari i portës te kombëtarja shqiptare ka luajtur në formë huazimi te Atalanta nga bardhekaltërit. ” Gjithmonë e kam thënë dhe vazhdoj ta përsëris që këtu ndihem shumë mirë, jam i qetë, drejtuesit e skuadrës besojnë tek unë dhe qyteti më pëlqen shumë. Do të më pëlqente të qëndroja, në fund të sezonit, unë menaxheri im dhe Lazio do të marrim vendimin më të mirë për të ardhmen time, deklaroi Etrit Berisha. 28-vjecari foli edhe për ndeshjen e ardhshme në kampionat ndaj Milanit, duke theksuar se është një sfidë e vështirë për Atalantën që do të kërkojë të mbrojë vendin e 5-t, tashmë që vendi i 4-t, ngjason me një mision të pamundur.