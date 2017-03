Berisha i pamposhtur, Atalanta barazon me Fioren

Vazhdon forma e shkëlqyer e Etrit Berishës. Shkoi në plotë 319 numri i minutave pa pësuar gol për portierin shqiptar. Berisha ishte një nga lojtarët më të mirë në fushë për Atalantën në barazimin pa gola që regjistroi skuadra bergamaske përballë Fiorentinës në stadiumin Atleti Azurri D’Italia. Kjo ishte ndeshja e 3-t rradhazi në Serinë A që 27-vjecari shqiptar nuk pëson gol. Në Bergamo Atalanta pavarsisht formës së mirë të Berishës gjithsesi nuk përfitoi dot nga faktori fushë për ta cuar sërish në 3 pikë disavantazhin ndaj Napolit të vendit të 3-të në renditje, me diferencën që tashmë shkoi në 5 pikë. Në të 11-tën Berisha ishte me fat sepse tentativa me kokë e Kalinic përfundoi për fare pak jashtë kuadratit. Në të 30-tën ishte portieri shqiptar që ndali goditjen me kokë të Gonzalo Rodriguez duke e cuar topin në këndore. 3 minuta më pas sërish Berisha këtë herë kuqeziu frenoi një goditje të Tellos. Në të 42-tën, Caldara shpërdoroi një shans ideal për ti dhënë avantazhin, Atalantës. Edhe pjesa e dytë nisi me Berishën protagonist që këtë herë i mohoi golin Vecinos. Në të 57-tën skuadra vjollcë gjeti golin por Kalinic edhe pse mposhti Berishën me roveshatë ishte në pozicion jashtë loje. Në 30 minutat e fundit sfida foli më shumë për Atalantën me skuadrën e Gasperinit që iu afrua golit në disa raste, por në 77-tën Tatarusanu bëri një mrekulli ndaj Petagnas dhe deri në fund rrjetat mbetën të paprekura.