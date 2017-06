Berizzo trajneri i ri i Sevillas, premton blerjen e Nolitos

Eduardo Berizzo u prezantua si trajneri i ri i Sevillas duke zëvendësuar në detyra bashkombasin e tij Jorge Sampaoli që mori drejtimin e Argjentinës. 47 vjecari u shgfaq përpara gazetarëve duke bërë premtime të mëdha sa i përket merkatos teksa shpalosi si objektiv të tijin afrimin e Nolitos nga Manchester City duke qenë se ka miqësi me futbollistin, të cilin e ka drejtuar dhe kur ishte trajner i Celta Vigos, përpara se spanjolli të transferohej në Premier League për shumë e 16.7 milion eurove.

Gjithsesi detyra kryesore e Berizzos do të jetë të mbajë në ekip disa prej yjeve të skuadrës, me Vitolon që përflitet për një transferim të mundshëm të Atletiko e Madridit apo N’zonzin që kërkohet nga Juventusi. Sezonin e kaluar nën drejtimin e Celta Vigos, Berizzos arriti të kualifikonte këtë skuadër deri në gjysmëfinalet e Europa League, ndërsa në të kaluarën ka arritur dhe dy herë në gjysmëfinalet e Copa Del Rey. 47 vjecari firmosi për dy vjet me skuadrën e Sevillas që këtë vit do të luajë në fazën e play off të Uefa Champions League.