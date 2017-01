Bernard Berisha zyrtarisht te Terek Grozny

Bernard Berisha është zyrtarisht një futbollist i Terek Grozny. Mesfushori bëhet shqiptari i tretë që do të veshë fanellën e klubit të Premier Ligës rusë duke zyrtarizuar kështu transferimin nga Anji Makachkala te skuadra ku luajnë dhe Bekim Balaj e Odise Roshi. Supersport mundi të sigurojë fotot e para sapo marrëveshja u arrit mes futbollistit, menaxherit të njohur Shkumbin Qormemeti, që po bën të mundur pjesën më të rëndësishme të futbollistëve shqiptar në klube të njohura dhe drejtorit sportiv të klubit, Ruslan Gazaev. Që në fundin e muajit dhjetor Terek bëri të ditur se ishte arritur një marrëveshje për transferimin e Bernard Berishës në radhët e tij, por vetëm këtë të mërkurë u zyrtarizua gjithcka me firmosjen dhe të kontratës nga ana e futbollistit, që e njeh shumë mirë kampionatin rus teksa ka luajtur në total 30 ndeshje me Anjin duke shënuar dhe 4 gola. Berisha do të jetë i lidhur me klubin e Terek Grozny për një periudhë prej 3 vjet e gjysmë, gjë që tregon se lojtari pritet të jetë pjesë e rëndësishme e këtij ekipi dhe në të ardhmen. Aktualisht Terek renditet në vendin e pestë në Premier League të Rusisë dhe është në garë për një vend në Europë.