Besëlidhja pa stadium në gjysmëfinale

Besëlidhja është skuadra që preferohet si kundërshtar në shortin e gjysmëfinaleve të kupës së Shqipërisë nga 3 gjysmëfinalistët e tjerë. Pavarësisht se ka eleminuar dy skuadra të mëdha dhe me pretendime, Partizanin dhe Flamurtarin, sërish lezhjanët shihen si kudnërshtari i preferuar nga Skënderbeu, Tirana dhe Teuta. Kjo jo vetëm për faktin se Besëlidhja është një skuadër që vjen nga kategoria e parë, por edhe për faktin tjetër se ndeshjen e shtëpisë në gjysmëfinale duhet ta luajë larg stadiumit të vetë, i cili nuk plotëson kriteret e licencimit për këtë tur të Kupës së Shqipërisë. Cerekfinalja e kthimit të Kupës ndaj Flamurtarit ishte dëshmitari më i mirë që fusha e stadiumit Besëlidhja ishte në kushte skandaloze, ndërkohë që problematike ishte situata edhe në dhomat e zhveshjes dhe shkallët e stadiumit, duke mos plotësuar kriteret e licencimit për këtë tur. Për këtë arsye Skënderbeu, Tirana dhe Teuta fërkojnë duart duke shpresuar që shorti ti vendosë përballë lezhjanëve, të cilët përvec faktit se aktivizohen në kategori inferiore, duhet të luajnë larg tifozëve në një duel kaq të rëndësishëm, si gjysmëfinalja e Kupës. Vendimi për stadiumin Besëlidhja pritet të meret në ditët në vijim nga sektori i licencimit pranë FSHF, teksa do të jetë detyrë e klubit për të gjetur stadiumin ku do të luajë ndeshjen shtëpiake në gjysmëfinalen e kupës.