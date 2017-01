Besëlidhja, rruga e Flamurtarit drejt Europës

Prej disa sezonesh Flamurtari ka treguar oshilacione të shumta, në fushë por edhe në menaxhim. Skuadra ka qënë përtej pritshmërive dhe objektivave të vendosur, ndërsa menaxhimi i grupit ka lënë për të dëshiruar me problemet e ditura në aspektin financiar. Megjithatë gjithcka është lënë pas dhe në këtë periudhë në Vlorë tregojnë se janë maturuar dhe gati për të synuar europën. Nëse në kampionat gara është e ashpër për të arritur dicka të tillë, kupa shihet si dritarja e duhur për të synuar këtë objektiv. Deri diku fati ka qënë zemërmirë me kuqezinjtë të cilët në këtë duel dysh të cerekfinaleve do të kenë kundërshtarin më të lehtë në letër, Besëlidhjen. Megjithatë lezhjanët nuk duhen nënvlerësuar, pasi më parë eleminuan Partizanin, pretendin për titull në superiore, duke i dhënë një goditje të fortë të kuqve në aspektin psikologjik. Besëlidhja pavarësisht se luan në kategorinë e parë, ka një skaudër cilësorë, me emra të njohur për elitën e futbollit shqiptar, dhe është në garë të plotë për tu rikthyer aty sezonin e ardhshëm. Madje pa shumë bujë ata shpresojnë që të bëjnë një tjetër surprizë, duke qënë se shorti i favorizon me sfidën e kthimit në shtëpi. Për herë të fundit që këto dy skuadra janë përballur ka qënë sezoni 2007-2008, ku në 3 duelet e atij edicioni janë regjistruar 3 barazime, dy në Vlorë dhe një në Lezhë.