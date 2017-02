Besëlidhja surprizon Flamurtarin, e mund 2-1

Kupa e Shqipërisë është objektivi i madh i Flamurtarit në këtë sezon, por pas ndeshjes së parë cerekfinale ndaj Besëlidhjes, kuqezinjtë e Gentian Mezanit janë shumë afër eliminimit nga ky kompeticion. Skuadra lezhjane që në ruandin e 1/8, nxorri jashtë Partizanin , surprizoi sërish duke mposhtur me rezultatin 2-1, Flamurtarin brenda në Vlorë. Tashmë vlonjatëve u duhet një fitore me dy gola diferencë në ndeshjen e kthimit pas 2 javësh në Lezhë që të avancojnë më tej, një mision i vështirë por gjithsesi jo i pamundur.

Pa Donjet Shkodrën apo edhe Astrit Fazliun të dëmtuar, trajneri i Flamurtarit Gentian Mezani në sulm i besonte treshes së përbërë nga Danilo Alvesh, Ivan Galic dhe Tomislav Bushic. Nuk i trembej aspak Flamurtarit trajneri i Besëlidhjes Alban Bruka, që hidhte në fushë dy sulmues, Marashin dhe Ajazin të cilët mbështeteshin nga krahët e mesfushës nga dyshja Kamara-Sidibe. Ishte pikërisht 20-vjecari nga Guinea Sidibe ai që dha një sinjalin e parë por goditja e tij nga distanca në minutën e 4-t ishte e lehtë për Halilajn. Vetëm pak sekonda më vonë gjyqtari Kreshnik Cjapi ndali lojën për shkak se në stadiumin Flamurtari nuk ishte ndezur impianti i ndricimit. U desh të kalonin rreth 6 minuta që ndeshja të rifillonte. Pasi eliminoi Partizanin në Elbasan Arena, në minutën e 25-t Besëlidhja bëri surprizën edhe në Vlorë. Mesfushori i talentuar nga Guinea Kamara, bëri gjithcka mirë në të djathtë të sulmit dhe pasi shmangu me një lëvizje të bukur Mersnin goditi fort nga limitet e zonës duke mos dhënë asnjë mundësi për të reaguar Halilajt. 0-1 për lezhjanët,atëherë kur askush se priste.

Flamurtari ishte shumë i lexueshëm në lojën e tij dhe në të 32-tën u nevojit një ndërhyrje shpëtimtare e Halilajt që kuqezinjtë të mos pësonin golin e dytë. Skuadra e Mezanit u mundua të reagonte në minutat e mbetura të pjesës së parë, por në të 45-tën, Bushic nuk arriti të godiste dot me kokë pas një harkimi të mirë të Danilo Alvesh. Në minutën e 7-t shtesë të pjesës së parë, Haxhi Neziri i ardhur në fushë nga stoli nuk u kordinua sic duhet duke gabuar totalisht në goditjen e tij. Pjesa e dytë nisi me gol për Besëlidhjen, me skuadrën lezhjane që në të 47-tën shokoi Flamurtarin duke e cuar rezultatin në 0-2. Marashi përfitoi nga një gabim i Danilo Alvesh që në tentativë për të larguar topin nga zona ia serviri atë sulmuesit të skuadrës lezhjane i cili i lirë brenda zone ndëshkoi për herë të dytë Halilajn. Në të 50-tën Flamurtari iu afrua golit të parë, por Bushic nuk përfitoi dot nga krosimi i Galic duke gabuar në godijten e tij me kokë.

6 minuta më pas Besëlidhja për pak sa nuk hodhi knock-out skuadrën vlonjate pasi Telushi pengoi brenda zone, autorin e golit të parë,Sekou Kamara, gjyqtari Cjapi akordoi 11-metërsh për lezhjanët por nga pika e bardhë Dritan Smajli gaboi me goditjen e mbrojtësit që u neutralizua nga portieri Argent Halilaj. Në të 74-tën Flamurtari rihapi sfidën me Smajlin që u bë sërish protagonist negativ për miqtë duke devijuar topin në portën e tij. Autogoli i kapitenit të Besëlidhjes, rikthehu besimin te Flamurtari. Vlonjatët provuan të barazonin shifrat me Danilo Alvesh në të 80-tën, dhe 81-tën por dy tentativat e sulmuesit brazilian përfunduan jashtë. Pavarsisht përpjekjeve të Flamurtarit, deri në fund të besuarit e trajnerit Alban Bruka mbrojtën me fanatizëm avantazhin duke marrë një fitore me shumë peshë përsa i përket cështjes së kualifikimit.