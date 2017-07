Bie pista “Gega”, Gjici do vetëm trajner të huaj

Trajneri i ri i Kukësit, që do të pasojë të larguarin Ernest Gjoka, do të jetë i huaj. Presidenti i kampionëve të Shqipërisë Safet Gjici pas ekcperiencave të ndryshme me trajnerë shqiptarë gjatë 5 sezoneve në superiore, ka vendosur t’ia besojë stolin e verilindorëve një tekniku që nukj vjen nga shkolla shqiptare të trajningut. Bie përfundimisht pista “Skënder Gega”, ndonëse u fol për një arritje të marrëveshjes mes ish-trajnerit të Shpresës së Shqipërisë dhe numrit një të klubit kuksian. Ish-futbollisti i Partizanit dhe i kombëtares shqiptare priste që të zyrtarizohej paraditen e kësaj të mërkure, por duke parë hezitimin e drejtuesve të Kukësit është tërhequr nga marrëveshja paraprake, pasi pretendon se sjellja e tyre nuk ishte korrekte dhe cenonte integritetin e tij profesional.

Qëndrimin e tij Gega e ka bërë të qartë nëpërmjet një letre drejtuar Naim Halili, drejtorit të Kukësit.

Orët e fundit ka fituar kuota kandidatura e Mlladen Milinkovic, i cili vetëm pak ditë më parë në një bisedë telefonike me Supersport u shpreh se ishte i hapur të bisedonte me Kukësit, por kjo duhet të ndodhte nëpërmjet menaxherëve të tij.

Dhe në fakt Gjici ka nisur kontaktet me përfaqësuesit e trajnerit serb, i cili mori vlerësime maksimale për punën që bëri te Luftëtari gjatë sezonit të kaluar. Bisedimet mësohet se janë në fazë të avancuar dhe nuk përjashtohet mundësia që brenda javës palët të shtrëngojnë duart me hedhjen e firmës mbi kontratë. Mbyllja ose jo me sukses e bisedimeve varet nga kërkesat që kanë palët karshi njëra-tjetrës, në funksion të bojektivave sezonale. Gjici është një president mjaft ambicioz dhe gjithmonë vë si kusht trofetë, por edhe Milinkovic që tashmë e njeh mirë ambientin shqiptar dhe do ta pranonte këtë detyrë vetën nëse i plotësohen disa kërkesa që për të janë të panegociueshme.