Bilbao shpërdoron, fiton Alaves 1-0

Surprizon Deportivo Alaves. Skuadra e Mauricio Pellegrinos fitoi derbin bask ndaj Athletic Bilbaos në javën e 36-të të La Ligas, duke ja ndërlikuar ndjeshëm kualifikimin në Europa League për sezonin e ardhshëm formacionit të drejtuar nga Ernesto Valverde. Në stadiumin Mendizorrotza, Alavesi zhvilloi një ndeshje shumë të mirë përballë një Bilbao-je që e kishte të vështirë të cante mbrojten e skuadrës vendase. Ishte një sfidë e karakterizuar nga lufta e fortë sportive. Finalistët e këtij edicioni të Kupës së Mbretit që një vit më parë militonin në Segunda Division e nisën më mirë sfidën me Alavesin që në minutat e para iu afrua golit në disa raste por pa arritur ta gjejë dot atë. Gjithsesi skuadra e Pellegrinos arriti ta gjente epërsinë në fillimin e pjesës së dytë kur mbrojtësi Theo Hernandez realizoi një gol spektakolar pas një krosimi nga këndi të ishit të madh të sfidës Ibai Gomez. Në pjesën e mbetur të takimit Athletic u përpoq të evitonte humbjen por nuk ia arriti dot qëllimit pasi vendasit ishin më konkretë në lojën e tyre dhe në shumë raste patën mundësinë të realizonin edhe golin e dytë. Me këtë fitore me shifrat 1-0 në derbin e komunitetit bask, Alavesi u ngjit në kuotën e 51 pikëve duke konfirmuar momentin e mirë që po kalon dhe duke i shkaktuar humbjen e parë Bilbaos pas 4 fitoresh rradhazi.